OCSE: TREND DI CRESCITA STABILE IN AREA IN PROSSIMI MESI

10 maggio 2017- 12:11

Parigi, 10 mag. (AdnKronos) - Il superindice dell'Ocse (Ica), che misura le prospettive di crescita nell'area, "segna un trend di crescita stabile nella zona Ocse nei prossimi mesi". E' quanto rende noto l'organizzazione internazionale con sede A Parigi.Un trend di crescita stabile è atteso negli Usa, in Giappone, nel Regno Unito e nell'area dell'euro in particolare in Francia e in Italia. Un trend positivo è anticipato in Germania e in Canada.