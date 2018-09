29 settembre 2018- 10:25 Oggetto da cavalcavia colpisce auto, illeso conducente

Milano, 29 set. (AdnKronos) - Stava tornando a casa, a Milano, dalla famiglia, come ogni venerdì sera, percorrendo una strada dove macina chilometri ogni settimana. Ma ieri, verso le 16.30, all'improvviso, un oggetto lanciato da un cavalcavia ha colpito il vetro anteriore della sua auto. Illeso fortunatamente il conducente, manager torinese che vive nel capoluogo lombardo, che è riuscito a mantenere l'auto in carreggiata e a evitare il peggio. "Mi sono reso perfettamente conto di quanto stava accadendo: ho visto - racconta all'Adnkronos - che dal cavalcavia veniva lanciato, dal finestrino di un'auto, un oggetto, verosimilmente una borraccia piena d'acqua, che ha colpito in pieno la mia auto". L'uomo viaggiava sull'autostrada Milano - Torino ed è stato raggiunto dall'oggetto subito dopo Santhià, in provincia di Vercelli. Diversi i casi, anche mortali, di sassi lanciati da cavalcavia anche nel corso del 2018, dopo che lo scorso anno sono stati oltre 60 gli episodi registrati in Italia.