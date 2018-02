OGGI IN ITALIA-ECONOMIA: FARO SU INFLAZIONE ITALIA E PREZZI PRODUZIONE EUROZONA

2 febbraio 2018- 09:47

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Riflettori accesi sul dato dell'inflazione in Italia che diffonderà l'Istat e sui prezzi alla produzione nell'Eurozona. Per quanto riguarda i dati macroeconomici c'è attesa anche i dati sul mercato del lavoro negli Usa. A Parigi, invece, si svolgerà l'incontro a quattro tra i vertici di Fincantieri, Naval Group, Thales e Leonardo per lavorare all'alleanza navale civile e militare tra Italia e Francia. A Roma, invece, in agenda c'è un incontro al ministero del Lavoro su Amazon alle 9 e poi alle 12 al ministero dello Sviluppo economico. Tra gli appuntamenti di giornata a Roma si svolge un convegno sulla "Sostenibilità e rendicontazione non finanziaria. Una nuova strategia di crescita per le imprese di Utilitalia". All'incontro partecipano, tra gli altri, Giovanni Valotti, presidente Utilitalia; Stefano Venier, ad Hera.