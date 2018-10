31 ottobre 2018- 12:51 Ognissanti: Ascom Padova, sono tornati a piacere i crisantemi

Padova, 31 ott. (AdnKronos) - Sono tornati a “fiorire” i crisantemi nelle vetrine dei fioristi di Padova e provincia, per alcuni anni snobbati in favore di composizioni alternative e oggi di nuovo tra i preferiti per la ricorrenza dei defunti.Ma non sono finite le problematiche che attanagliano i professionisti di questo settore, alle prese con una concorrenza che sta sottilmente ma pesantemente cambiando faccia e direzione."Due sono i fattori critici che ci stanno penalizzando - commenta il presidente dei fioristi dell'Ascom Confcommercio di Padova, Pierpaolo Varotto – il meteo, che in questi giorni ha prodotto un calo verticale delle vendite in tutto il territorio di Padova e provincia, e la concorrenza della grande distribuzione e dei venditori con concessioni provvisorie che in questo periodo stazionato nei pressi dei cimiteri”.