31 ottobre 2018- 12:51 Ognissanti: Ascom Padova, sono tornati a piacere i crisantemi (2)

(AdnKronos) - "Se per il meteo poco si può fare, se non sperare in un rapido miglioramento delle condizioni climatiche, per il secondo aspetto della questione però sarebbe auspicabile un maggiore controllo di tutta la filiera del prodotto, che risente di una serie di vantaggi in termini di agevolazioni fiscali e di contratti – cartello che penalizzano non poco l’attività tradizionale dei fioristi", spiega.“Il nostro settore poi subisce un aggravio di costi – continua Varotto - legato a imposizioni fiscali come la Tari e il prezzo del prodotto che la grande distribuzione non ha, anzi gode di agevolazioni fiscali per noi impossibili da comprendere”.“Noi comunque siamo sempre in grado di fare la differenza con la qualità del prodotto e l’attenzione alle esigenze del cliente – conclude il presidente dei fioristi - che cerchiamo di accontentare e garantire sotto ogni aspetto per quanto riguarda ogni esigenza possa sottoporci”.