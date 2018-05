3 maggio 2018- 16:00 Oice: Carpaneto, rilanciato partenariato tra Italia e Tunisia

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - L'Oice rilancia il partenariato tra Italia e Tunisia. Si è svolta oggi a Tunisi, la missione dell'Oice guidata dal Vice Presidente per l’internazionalizzazione Roberto Carpaneto, che ha visto la partecipazione di circa 35 società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.Organizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Ufficio Ice di Tunisi, la missione ha avuto una importantissima partecipazione locale con l'intervento di due Ministri del governo tunisino, del Presidente dell'omologa dell'Oice in Tunisia Anbeic e di oltre 100 società locali. Aprendo i lavori, l'ambasciatore Lorenzo Fanara ha sottolineato quanto le relazioni imprenditoriali tra i due Paesi costituiscano il più efficace strumento di politica estera e di cooperazione per la promozione della pace e della sicurezza e dello sviluppo economico nell'area del Mediterraneo.La direttrice Ice Elisa Salazar ha posto l'accento sulla vicinanza storica e geografica della Tunisia, sulle importanti opportunità di sviluppo, sulla stabilità politica del Paese e sulla crescente volontà di collaborazione con imprese italiane.