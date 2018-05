3 maggio 2018- 16:00 Oice: Carpaneto, rilanciato partenariato tra Italia e Tunisia (2)

(AdnKronos) - L'Ocie e i suoi Associati, sottolinea il vicepresidente Roberto Carpaneto, "sono venuti a Tunisi per conoscere le importanti opportunità di business nel Paese e per proporre il loro know how operativo e di innovazione tecnologica. Vogliamo lavorare con le società tunisine non solo in Tunisia dove ci sono importanti programmi sulle infrastrutture, l'energia, i trasporti ma anche nella regione del Maghreb e nel Sub-Sahara dove molte società tunisine ed italiane sono presenti", conclude. Nel contesto regionale molto importanti le opportunità finanziate dalla Banche multilaterali di sviluppo. Durante la giornata sono intervenuti rappresentanti di Bers e Bei, dei Ministeri locali dell'urbanistica, dei trasporti, dell'energia, dell'Anbeic, delle società testimonial Lotti ingegneria e Rina. Si sono svolti inoltre oltre 450 b2b, un record in una missione dell'Oice che testimonia la vivacità del mercato e l'importanza dell'ingegneria nella promozione del sistema Italia".