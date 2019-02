5 febbraio 2019- 12:20 Olbia: Enac, collaborazione con Gdf, pronti a provvedimento disciplinare

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Massima collaborazione con Guardia di Finanza e con la magistratura nell’indagine sul proprio dipendente di Olbia che svolgeva altre attività lavorative usufruendo di periodi di malattia. Ad assicurarla, in una nota, è l'Enac, l'ente nazionale dell'aviazione civile, in relazione all’indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, Gruppo di Olbia, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, che ha portato a scoprire un funzionario dell’Enac dell’Aeroporto di Olbia che gestiva, durante la fruizione di lunghi periodi di assenza per malattia, un’impresa individuale di guida turistica in Gallura. L'Enac rende noto di aver fornito la propria collaborazione, già dall’estate scorsa, affinché fosse ricostruita l’attività del proprio dipendente. Una volta ricevuta la formalizzazione delle comunicazioni da parte degli organi inquirenti, il direttore generale dell’Enac disporrà l’attivazione del procedimento di natura disciplinare nei confronti del dipendente, considerando anche la costituzione di parte civile nell’eventuale procedimento penale. L’Enac "continuerà ad assicurare agli organi inquirenti e alla Magistratura tutto il proprio supporto per ogni ulteriore approfondimento che fosse ritenuto necessario affinché venga fatta piena luce sui fatti e vengano perseguite le eventuali responsabilità, a tutela dell’onorabilità e della professionalità dell’Ente e di tutti i dipendenti che svolgono con correttezza, onestà e trasparenza le attività istituzionali di regolamentazione, controllo e vigilanza sul settore aeronautico".