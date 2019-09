16 settembre 2019- 16:25 Olimpiadi: al via percorso per gestione sicurezza, modello è Expo (4)

(AdnKronos) - Per Fabrizio Fucili, dirigente del Cnims, il Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, i sette anni che mancano al 2026 sono "un arco di tempo adeguato per iniziare il piano di gestione dell'evento". E nella predisposizione del sistema di sicurezza "una partnership dal punto di vista tecnologico può essere il fulcro su cui lavorare". D'accordo anche Edoardo Cavalieri d’Oro, direttore vice dirigente del comando dei Vigili del fuoco di Milano. "Bisogna pensare alto, perché l’evento è complesso e servono due cose fondamentali: occorre capire che servono modelli organizzativi nuovi e bisogna pensare alla minaccia con tutte le competenze che seguono, che vadano dall'istituzionale al privato". Per Andrea Zaccone, responsabile della Protezione civile in Regione Lombardia, "imparare dall’esperienza è fondamentale, ma l’evoluzione del terrorismo dice che loro, talvolta, viaggiano più velocemente di noi e anche le minacce del clima che cambia ci chiedono nuove risposte e capacità di adattamento".