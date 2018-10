3 ottobre 2018- 13:24 Olimpiadi: Artigiani Belluno, possono diventare il vero collante del territorio

Belluno, 3 ott. (AdnKronos) - “Le Olimpiadi possono diventare il vero collante del territorio bellunese”, questo il commento della presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella sull’ufficializzazione al Cio da parte del Coni della candidatura di Milano Cortina, per l’appuntamento a cinque cerchi del 2026.“La candidatura unitaria di Milano e della perla delle Dolomiti evidenzia, non c’è dubbio, due territori totalmente diversi per localizzazione, cultura, ambienti - prosegue la presidente Scarzanella - ma si tratta anche di un’alternativa all’appoggio dell’iniziativa di una singola sede, una pratica già sperimentata da tempo in occasioni di altri eventi sportivi a carattere internazionale".“In caso di assegnazione definitiva – continua la Presidente di Confartigianato Belluno – le Olimpiadi 2026 rappresenteranno un’occasione più unica che rara per il Bellunese e per lo stesso Veneto, che richiederà impegni finanziari importanti, come scelte all’insegna dell’ecosostenibilità, chiave di lettura moderna per l’organizzazione di simili appuntamenti, pensati piuttosto per portare il territorio a migliorare la dotazione già esistente di infrastrutture".