26 novembre 2018- 19:01 Olimpiadi: assessori lombardi, giochi invernali 2026 a portata di mano (2)

(AdnKronos) - La valenza olimpica dell'appuntamento è stata sottolineata anche dal sottosegretario Rossi. "Con le ambizioni legate a 'Milano-Cortina 2026', la Discesa libera e il Super G, in programma a fine anno, acquistano un rilievo che va oltre l'importante evento agonistico in calendario. Saranno, infatti, le prime gare di Coppa del Mondo a Bormio dal lancio della candidatura italiana come sede dei Giochi invernali, la prima volta, cioè, che la Valtellina si presenterà di fronte agli atleti e al grande pubblico dello sci alpino internazionale con la prospettiva a Cinque Cerchi di sfondo", ha detto."Sono sicuro - ha concluso Rossi - che la macchina organizzativa funzionerà alla perfezione e offrirà alla Federazione, ai rappresentanti dei media e ai membri del Cio, positivi motivi di riflessione circa le enormi potenzialità legate alle nostre montagne".