21 giugno 2019- 16:17 Olimpiadi: Bocca, 'il tifo di tutti gli italiani per Cortina e Milano' (2)

(AdnKronos) - “La nostra Regione – ha aggiunto Caner – non solo ha destinato alla sua montagna negli ultimi anni 18,5 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive, ma recentemente si è anche dotata di uno strumento utilissimo a difesa dell’immagine e della correttezza dell’intero mercato dell’ospitalità veneto: il codice identificativo per gli alloggi in locazione turistica, grazie al quale, favorendo le necessarie attività di controllo, contrasteremo più efficacemente il fenomeno dell’abusivismo, a tutela del consumatore e degli operatori che svolgono la loro attività in modo onesto”.“Qui in Veneto – ha voluto sottolineare il presidente della federazione degli albergatori – abbiamo molto da imparare. Vi sono autentici maestri in fatto di accoglienza ed ospitalità. I Campionati del Mondo come anche la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026 sono una grandissima opportunità per tutta la zona. La grande sfida per noi sarà, sì, quella di mostrarci in grado di ospitare un numero incredibile di visitatori assieme agli atleti, ma anche quella di creare le condizioni perché i turisti di tutto il mondo sentano il desiderio di tornare, dopo aver vissuto un’esperienza irripetibile. Questo è il vero valore aggiunto cui tutti noi italiani dovremmo ambire, per restituire al nostro Paese con entusiasmo una posizione di primo piano nello scenario turistico mondiale”.