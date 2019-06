26 giugno 2019- 14:46 Olimpiadi: Breglia, per Milano un Expo al quadrato, +50% investitori esteri

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Le Olimpiadi invernali 2026 a Milano saranno per il mercato immobiliare della città "un Expo al quadrato" con 400 milioni di investimenti diretti aggiuntivi legati ai giochi, dal villaggio olimpico alle altre strutture da realizzare. Ne è convinto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, aprendo l’Hospitality Forum 2019 e illustrando il Rapporto 2019 sul mercato immobiliare alberghiero. I 400 milioni si aggiungono agli investimenti per oltre 13 miliardi che già oggi Scenari Immobiliari prevede per la città di Milano da qui ai prossimi dieci anni. Senza contare l'offerta alberghiera: sulla base di quanto accaduto nelle altre località dove ci sono stati giochi, osserva ancora Breglia, dovrebbe aumentare di circa il dieci per cento, per un totale di tremila stanze e un investimento non inferiore al miliardo di euro.A Milano, "il mercato immobiliare sta vivendo una fase di grande sviluppo e le prospettive, dopo l’assegnazione delle prossime Olimpiadi invernali, sono molto positive, con una nuova fase di crescita del turismo e soprattutto dell’interesse degli investitori esteri". Il loro consolidamento, partito con Expo, è destinato a rafforzarsi. "Se l’effetto Expo ha portato a triplicare le presenze estere negli ultimi tre anni, si può ipotizzare un aumento di almeno il 50 per cento nei prossimi cinque anni, per un totale di almeno dieci miliardi di euro, che si concentreranno nei settori degli uffici e commerciale. L’impatto ovviamente non sarà solo su Milano ma sull’intero Paese, se sarà in grado di vincere questa sfida di efficienza e qualità".