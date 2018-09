18 settembre 2018- 21:33 Olimpiadi: Bussolati, al fianco di Sala, governo debole

Milano, 18 set. (AdnKronos) - "Sulla partita delle Olimpiadi il governo giallo-verde sembra molto debole, oltre che in pieno imbarazzo politico. Siamo al fianco del sindaco Sala: è necessario che tutte le forze politiche, al di là delle posizioni, facciano fronte comune per non sciupare una grande occasione di sviluppo, per Milano e per l'intera Lombardia". Così il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, interviene nel dibattito sulle Olimpiadi invernali.