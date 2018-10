1 ottobre 2018- 14:52 Olimpiadi: Cambiaghi, candidatura ottima occasione per Lombardia

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - "La candidatura di Milano e Cortina è sicuramente una bellissima notizia, ed e' certamente un'occasione d'oro per la nostra Regione" ha commentato Martina Cambiaghi assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, dopo l'annuncio del presidente Fontana durante la conferenza stampa del dopo giunta. "Sono state settimane estenuanti, per la lunga trattativa e soprattutto per le tante componenti che hanno dovuto coincidere per arrivare al risultato finale che e' sicuramente ottimo - ha continuato l'assessore Cambiaghi - Ora speriamo che la candidatura si trasformi nell'assegnazione ufficiale. Ci attendiamo solo notizie positive in questo senso. La Lombardia - ha concluso Cambiaghi - rispondera' come sempre in modo positivo e da parte sua porta in dote l'esperienza internazionale di tre anni fa, durata sei mesi con Expo".