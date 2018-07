9 luglio 2018- 11:45 Olimpiadi: Confturismo Veneto, Cortina unica candidatura degna di questo ruolo

Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - “Cortina e le Dolomiti, unica candidatura autenticamente montana”. Nel rush finale verso la decisione del Coni per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi 2026, il presidente regionale di Federalberghi e di Confturismo Veneto, Marco Michielli. lancia la volata ai colleghi presidenti. Chiede il sostegno corale all’”Unica candidatura degna di questo ruolo per le Olimpiadi invernali”.“Una vetrina internazionale che parte dalla regina delle vette per estendersi a tutte le Dolomiti - aggiunge Michielli – La questione non riguarda solo il governatore Luca Zaia, ma tutti noi, che siamo uniti in questo match”.