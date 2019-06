24 giugno 2019- 18:16 Olimpiadi: Cortina festeggia in piazza con l'Inno di Mameli

Cortina d'Ampezzo, 24 giu. (AdnKronos) - Una piazza Di Bona, in pieno centro a Cortina, è scoppiata in una grande ovazione di gioia alla notizia data in diretta dal maxi schermo collegato con Losanna per l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, che torneranno così nella Perla delle Dolomiti esattamente settant' anni dopo i Giochi del 1956. Cortinesi, giovani e anziani, alcuni in abiti tradizionali ampezzani, e turisti hanno festeggiato insieme all'insegna dell'Inno di Mameli stappando bottiglie di spumante.