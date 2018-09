18 settembre 2018- 17:48 Olimpiadi: D'Incà (M5S), avanti con candidatura di Milano e Cortina

Belluno, 18 set. (AdnKronos) - "Avanti con le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina". A dirlo è il parlamentare bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D’Incà, che conferma la necessità di portare avanti il progetto basato su Veneto e Lombardia: “Vi erano troppe difficoltà a portare avanti un’unica linea condivisa con le tre città delle Alpi -si rammarica il deputato- le colpe non sono attribuibili a nessuno, ma sono convinto che Milano e Cortina potranno dare un segnale forte per i nuovi Giochi all’insegna dell’attenzione agli aspetti ambientali ed economici. Le Olimpiadi vanno viste in questo senso come un simbolo di un reale volano economico e turistico”.“Voglio sottolineare però -avverte D’Incà- come il sottosegretario della Lega Giorgetti abbia dato il via libera del Governo a patto che i soldi siano trovati dalle due Regioni. Ma sono certo che i presidenti Fontana e Zaia avranno la capacità di dar prova di autonomia economica e finanziaria nel reperire le risorse all’interno dei rispettivi bilanci regionali”.“Stiamo parlando di misure importanti -spiega il parlamentare- che avranno ricadute importanti sul territorio bellunese”. “Una volta che il dado è tratto non si può tornare indietro -conclude D’Incà- con il sottosegretario del Movimento 5 Stelle Simone Valente abbiamo visitato le opere per il mondiali di sci Cortina, che sarebbero alla base della candidatura olimpica, già nella 2017, dimostrando quindi la massima attenzione al territorio veneto. Adesso queste opere devono essere al centro dei lavoro dei prossimi mesi, non possiamo più aspettare ritardi e lungaggini burocratiche”.