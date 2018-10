1 ottobre 2018- 16:08 Olimpiadi: D'Incà (M5S), bene la candidatura di Milano e Cortina

Belluno, 1 ott. (AdnKronos) - "La candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi del 2026 deve unire l'Italia, per dimostrare che il nostro Paese è in grado di organizzare manifestazioni di livello mondiale nel rispetto della sostenibilità ambientale ed economica". A dirlo è il parlamentare bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà, che ha sempre sostenuto una candidatura “di gruppo” per l'importante manifestazione sportiva: “Esprimo grande entusiasmo – conferma il deputato - per l'ufficialità data da Malagò sulle olimpiadi di Milano e Cortina del 2026”.Per D'Incà questo è “un momento importante – dice - che segna l'inizio della candidatura della Perla delle Dolomiti quale sede dei giochi olimpici invernali. Un percorso che deve unire l'Italia intera, in modo indipendente da localismi e bandiere di partito, e con l'intento di dimostrare che nel nostro Paese si possono fare delle manifestazioni nel rispetto della sostenibilità ambientale e dei budget previsionali di spesa”.