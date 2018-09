18 settembre 2018- 17:20 Olimpiadi: domani Cortina al Cio per dare la sua disponibilità

Venezia, 18 set. (AdnKronos) - Domani Cortina al Cio per dare la sua disponibilità alla candidatura per le Olimpiadi del 2026. Con riferimento alla candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, con una nota dell’1 agosto 2018 la Città di Cortina d’Ampezzo manifestava al Coni "la piena disponibilità ad eventuali collaborazioni con altre Città italiane che fossero interessate ad ospitare gli eventi olimpici", disponibilità peraltro ribadita con nota indirizzata al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, il 17 settembre 2018, fa sapere il Comune. Nelle missive, in un’ottica "di massima collaborazione e nel comune interesse volto a garantire la migliore riuscita dell’evento", la Città di Cortina chiedeva altresì "precise garanzie circa ruoli, compiti e pari valorizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di candidatura". E a conferma della volontà di essere parte attiva del progetto stesso, la Città di Cortina d’Ampezzo, rappresentata dal vice sindaco Luigi Alverà, sarà domani presente a Losanna per rappresentare al Cio la disponibilità alla candidatura.