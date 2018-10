10 ottobre 2018- 16:10 Olimpiadi: Fontana, abbiamo ottime carte da giocare

Milano, 10 ott. (AdnKronos) - "Grandi eventi, come le Olimpiadi, sono molto importanti non solo a livello sportivo, ma anche per la valorizzazione dell'immagine, del turismo e dell'economia del territorio, come ha dimostrato Expo 2015. Ora, però, bisogna conquistare l'assegnazione dei giochi olimpici e questo non è scontato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione del 'Salone del Mobile Milano - Moscow 2018', a Mosca, in Russia, aggiungendo: "Se dovessimo farcela, spero che le Olimpiadi invernali si trasformino in un ulteriore volano di sviluppo". "Noi -spiega Fontana- abbiamo delle ottime carte da giocare. Lo ha riconosciuto anche il Cio, che ha ritiene la nostra una proposta seria e affascinante. Credo proprio -conclude- che mettere insieme Milano, con il suo fascino e il suo brand, e Cortina e la Valtellina, con le loro montagne, sia una proposta che nessun altro può offrire".