1 ottobre 2018- 13:33 Olimpiadi: Fontana, candidatura Milano-Cortina notizia che aspettavamo

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - "Il presidente del Coni, Giovanni Malago', mi ha appena telefonato per comunicarmi formalmente che il Coni ha presentato la candidatura di Milano-Cortina, quindi Lombardia e Veneto per l'Italia ai prossimi giochi olimpici invernali del 2026". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana aprendo la conferenza stampa 'dopo-Giunta', questa mattina, a Palazzo Lombardia. "E' una notizia che aspettavamo - ha aggiunto il presidente-, siamo molto contenti e inizieremo a lavorare sodo perché la candidatura sia approvata dal Cio".Il Governatore ha spiegato che giovedì prossimo, insieme al sottosegretario regionale ai Grandi Eventi Antonio Rossi, sarà a Venezia per la prima riunione operativa con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, i sindaci di Milano e Cortina d'Ampezzo, Giuseppe Sala e Giampietro Ghedina. All'ordine del giorno la definizione delle azioni da intraprendere per convincere il Cio che "quella lombardo-veneta e' la scelta migliore".