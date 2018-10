16 ottobre 2018- 17:14 Olimpiadi: Fontana, domani a Roma per predisporre dossier definitivo

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - "Domani con il sottosegretario ai Grandi eventi, Antonio Rossi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e la delegazione veneta composta dal presidente Luca Zaia e il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, incontreremo a Roma il presidente del Coni e componente del Cio, Giovanni Malagò per iniziare a predisporre il dossier definitivo per la candidatura di Milano ai Giochi olimpici del 2026 che dovrà essere presentato l'11 gennaio". Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al termine della conferenza stampa dopo Giunta, questo pomeriggio, a Palazzo Lombardia."In particolare -ha precisato il presidente- focalizzeremo l'attenzione sulle richieste, avanzate dal Cio, dalle quali dipenderà la valutazione per l'assegnazione definitiva. Si tratta di questioni legate alle infrastrutture, ai servizi, alla sicurezza. Entro l'11 gennaio dobbiamo lavorare per questo, poi ci preoccuperemo del resto".