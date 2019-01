7 gennaio 2019- 17:03 Olimpiadi: Fontana, 'lavoriamo compatti per candidatura Milano-Cortina'

Milano, 7 gen. (AdnKronos) - "Continuiamo a lavorare compatti, per raggiungere questo importante obiettivo". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che, con il sottosegretario ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, ha incontrato il capo della comunicazione per la candidatura ai Giochi olimpici invernali del 2026, Eugenio De Paoli, per visionare il dossier di candidatura che verrà consegnato venerdì 11 gennaio a Losanna.