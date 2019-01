11 gennaio 2019- 19:31 Olimpiadi: Fontana, 'nostro dossier migliore, lombardi saranno protagonisti'

Milano, 11 gen. (AdnKronos) - "La nostra candidatura è stata ufficialmente depositata, il dossier presentato al Cio, adesso siamo veramente pronti per partire: io credo che la speranza si tramuterà in certezza perché il nostro dossier è il migliore, la nostra offerta è la migliore. l lombardi diventeranno ancora una volta protagonisti". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito alla candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.