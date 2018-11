28 novembre 2018- 12:54 Olimpiadi: Fontana, sempre più forti e determinati

Milano, 28 nov. (AdnKronos) - "Ci stiamo ulteriormente rafforzando e vogliamo andare avanti sempre più determinati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la missione a Tokyo della delegazione lombardo/veneta per la candidatura di Milano e Cortina d'Ampezzo alle Olimpiadi invernali del 2026 e comunicando di essersi scambiato messaggi con il sindaco di Milano, Beppe Sala e il governatore del Veneto, Luca Zaia dalla capitale giapponese. Ai giornalisti che gli chiedevano quale sarà il ruolo del Governo in questa partita, Fontana ha risposto: "Se ci sarà il sostegno economico di Roma sarà un vantaggio, per noi e per tutta l'Italia, altrimenti faremo in altro modo". A Tokyo, "abbiamo fatto un'ottima figura e la presentazione è stata davvero molto bella. Ogni giorno che passa - ha aggiunto il governatore -si capisce la forza della nostra proposta è altamente qualificata. Siamo davvero 'forti' perché riusciamo a mettere insieme il fascino delle montagne e l'efficienza di Milano". Per quanto riguarda il logo, Fontana ha spiegato che il connubio tra Milano e le Montagne è perfetto perché rappresenta Milano che è un brand eccezionale e le nostre montagne che non temono alcun confronto.