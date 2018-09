19 settembre 2018- 17:28 Olimpiadi: M5S, colpe non di Appendino ma di arroganza Sala

Roma, 19 set. (AdnKronos) - “Chiara Appendino non ha alcuna responsabilità sulla mancata candidatura olimpica di Milano, Cortina e Torino. Questa, infatti, è tutta da addebitare all’arroganza e alla irresponsabilità del sindaco di Milano". Lo affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli. "Torino, come è noto, aveva avanzato la proposta migliore dal punto di vista della sostenibilità economica, ambientale e dell’innovazione, ma di fronte ad altre due candidature -ricordano- si era messa a disposizione per concorrere in squadra".