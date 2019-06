24 giugno 2019- 15:39 Olimpiadi: Mattarella, 'Milano-Cortina 2026 in linea con agenda 2020'

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "L'Italia ha molto apprezzato le riforme sviluppate dal Cio con l'agenda 2020 e questa nostra candidatura ne rappresenta una valida testimonianza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi al presidente del Cio Thomas Bach, in un video messaggio inviato a Losanna in occasione della presentazione della candidatura di Milano e Cortina per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026.