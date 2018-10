26 ottobre 2018- 17:59 Olimpiadi: Milano approva linee indirizzo protocollo organizzazione Giochi

Milano, 26 ott. (AdnKronos) - A seguito dell’accettazione della candidatura di Milano-Cortina da parte del Cio, la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la stipulazione di un protocollo di intesa per l’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 tra Regione Lombardia, Regione Veneto, Comune di Milano, Comune di Cortina d’Ampezzo e Coni."Con questa delibera -spiega l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri- formalizziamo il lavoro fatto finora e poniamo le basi per l’attività sinergica con cui affronteremo il complesso e articolato percorso che dovrà portare alla selezione della sede ospitante le Olimpiadi Invernali 2026 e che prevede impegni e scadenze, tra le quali, la pubblicazione del budget di candidatura entro il primo novembre 2018 e la presentazione del 'dossier di candidatura' e delle garanzie previste rispettivamente entro l’11 gennaio 2019 e aprile 2019".Il protocollo disciplinerà i ruoli e le attività da espletare per finalizzare la candidatura italiana: la preparazione, l’organizzazione, la partecipazione e l’assistenza in relazione alle visite, tecniche ed ispettive, da effettuarsi sul territorio nazionale e nelle sedi del Cio e delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, nonché alle presentazioni ufficiali nelle sedi indicate dal Cio; la definizione e preparazione della documentazione relativa all’organizzazione delle Paralimpiadi, attraverso la partecipazione agli incontri con il Comitato internazionale paralimpico, con il Comitato paralimpico italiano e con le relative federazioni sportive nonché alle relative visite tecnico-ispettive.