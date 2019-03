18 marzo 2019- 15:12 Olimpiadi: per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel (2)

(AdnKronos) - Una volta ricevuta tutta la documentazione (all’e-mail fornita dal CIO), il Comitato organizzatore dovrà ‘bloccarle’ 15 mesi prima dell’inizio dei Giochi. “Sono certo che i nostri associati aderiranno con entusiasmo all’invito del CONI – afferma il vicepresidente nazionale di Federalberghi Marco Michielli, che è anche alla guida di Federalberghi Veneto - Cortina e tutto il comprensorio dolomitico che si espande nel Triveneto rappresentano senza dubbio l’unico scenario già in gran parte attrezzato e in grado di offrire una location indubbiamente suggestiva. È una vetrina internazionale che riguarda tutti noi, uniti in questo match”. “L’appello rivolto agli associati è di aderire numerosi, rispondendo con la massima precisione e rapidità alle richieste degli organizzatori, inviando i propri dati all’indirizzo che Federalberghi Veneto e le organizzazioni territoriali hanno trasmesso a ciascuna impresa ricettiva”.Appello al quale si uniscono i presidenti di Federalberghi Cortina, Roberta Alverà, e Belluno, Walter De Cassan. “Se vogliamo essere protagonisti di un evento così importante a livello internazionale dobbiamo dare la massima partecipazione - dicono – C’è bisogno del supporto di tutto il comparto alberghiero, consapevoli che il nostro apporto è fondamentale anche per la presentazione del dossier, e che i benefit, in termini d’immagine, di promozione di ricadute economiche si espandono ben oltre il territorio e i giorni dell’evento”.