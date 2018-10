23 ottobre 2018- 14:14 Olimpiadi: primo sopralluogo a Milano tecnici del Cio

Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Primo sopralluogo a Milano dei tecnici del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) sugli impianti sportivi scelti come siti olimpici. "Quella di oggi -ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana- è la prima di una serie di visite previste dal Cio per valutare le candidate ai Giochi olimpici invernali 2026. Siamo molto lieti di accoglierli e dimostrare che abbiamo tutte le carte in regola per aggiudicarceli'."Voglio tornare a ribadire che la sede della Cabina di regia sarà sicuramente Milano -ha sottolineato il presidente-, che l'organizzazione dell'evento sarà all'insegna del low cost e soprattutto orientata alla valorizzazione dei territori che lo ospiteranno".Sui prossimi passi Fontana ha annunciato che entro la fine di questa settimana verrà sottoscritto il Protocollo d'intesa tra le Istituzioni coinvolte e il Coni per la realizzazione del dossier definitivo della candidatura che dovrà essere presentato l'11 gennaio.