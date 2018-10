12 ottobre 2018- 19:18 Olimpiadi: Rizzi, promozione evento passi da 'modello Moratti'

Milano, 12 ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo trasferire la grande esperienza maturata durante la candidatura di Expo 2015 al sostegno che Milano-Lombardia e Cortina-Veneto per le prossime Olimpiadi. Io ho vissuto quell'esperienza come assessore allo Sport della Giunta del Comune di Milano e ho visto lo straordinario lavoro e la grande partecipazione di tutte le Istituzioni che hanno contribuito a raggiungere l'obiettivo". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Alan Rizzi, sostenendo la candidatura di Milano e Cortina come sede delle Olimpiadi invernali del 2026."Bene ha fatto il presidente Fontana durante la sua missione istituzionale in Russia a prendere come modello quanto realizzato dall'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, durante il road show per Expo 2015".