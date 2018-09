21 settembre 2018- 18:39 Olimpiadi: Rizzotto, tridente soluzione migliore, porte aperte a Torino

Venezia, 21 set. (AdnKronos) - “La soluzione del tridente, come ha sempre ribadito il nostro presidente Luca Zaia, era e resta la migliore: è per questo che, giustamente, la porta per Torino deve rimanere aperta fino all’ultimo secondo utile”. E’ questa la posizione di Silvia Rizzotto, presidente del Gruppo Zaia in Consiglio regionale, in merito alle dichiarazioni del ministro Toninelli che sostiene una candidatura univoca della città piemontese. “Una candidatura a tre, senza dubbio, rappresenta un valore aggiunto, anche in ottica di sviluppo territoriale. E’ questo un treno che non si può perdere. Non uno spreco, ma anzi, una potenzialità di sviluppo che, ovviamente, sarà tanto maggiore quando sarà realizzata definitivamente l’intero tratto dal Piemonte al Veneto dell’alta velocità, opera attesa da anni dal nostro tessuto economico”, conclude.