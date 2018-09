18 settembre 2018- 17:19 Olimpiadi: sindaco Belluno, da governo segnale di grande debolezza

Belluno, 18 set. (AdnKronos) - "È incredibile che un Governo abdichi così al suo ruolo di mediatore, alla vigilia di un incontro importante come quello di Losanna di domani. Questo è stato un segnale di grande debolezza: non si può non essere in grado di coordinare un confronto e di ciogliere un nodo così strategico come quello della candidatura olimpica. Evidentemente, non si crede ad una candidatura italiana e del Nord Italia, e la rinuncia è ancora più grave perché viene annunciata da un sottosegretario rappresentante di un partito che del Nord ha sempre fatto la sua bandiera". Così il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro sulla rinuncia alla candidatura italiana alle Olimpiadi Invernali del 2026."Se il Governo non ci crede più, allora sostenga la candidatura “dal basso” di Cortina e Milano, una proposta che sarebbe anche all'insegna della sostenibilità, visti i prossimi lavori ed investimenti su Cortina in vista dei mondiali di sci alpino del 2021: è ingiusto che la Regina delle Dolomiti perda un'occasione unica come questa per colpa di un governo che non crede alla storia, alla tradizione e alla capacità dei suoi territori", sottolinea.