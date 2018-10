1 ottobre 2018- 13:38 Olimpiadi: Uil veneto, lavorare senza divisioni

Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - "Un ritorno al punto di partenza - la candidatura di Cortina, a cui avevamo già offerto il nostro sostegno in luglio - arricchito dall’abbinamento con Milano: ora dobbiamo lavorare senza divisioni per portare le olimpiadi invernali del 2026 in Italia". Gerardo Colamarco, segretario generale di UIL Veneto, commenta così l’ufficializzazione della candidatura Milano-Cortina."Bisogna dare atto alla Regione Veneto e al presidente Luca Zaia di non aver mai abbandonato la partita, accettando la condivisione del progetto con Milano e Torino prima e lavorando per l’accoppiata tra Lombardia e Veneto poi. Come organizzazione sindacale vogliamo sottolineare l'impatto positivo che un evento del genere potrà avere sull'economia e soprattutto sull'occupazione: un'occasione che non possiamo farci sfuggire", sottolinea.