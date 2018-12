14 dicembre 2018- 13:46 Olimpiadi: Zaia, il più bel regalo alla montagna veneta

Treviso, 14 dic. (AdnKronos) - "Sarebbe il più bel regalo da dare alla montagna veneta". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi a Treviso, facendo riferimento alla possibile assegnazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo. "Per fortuna che ci ho pensato, qualcuno riteneva fosse solo una trovata mediatica - ha sottolineato - Invece, siamo alle fasi finali in lizza con i soli svedesi di Stoccolma". "Adesso abbiamo una tappa fondamentale che è quella dell'11 gennaio per firmare il primo impegno con il Comitato Olimpico Internazionale. Poi dovremo affrontare il road show, passando dal Giappone all'Australia e infine Losanna per l'attribuzione", ha concluso.