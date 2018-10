1 ottobre 2018- 15:10 Olimpiadi: Zaia, Milano-Cortina una candidatura eccezionale

Treviso, 1 ott. (AdnKronos) - "È una bella notizia che 'dedichiamo' a quei 2-3 lazzaroni che abbiamo trovato strada facendo che dicevano che era tutto un'invenzione la candidatura di Cortina. Prendano atto che al congresso del Cio, il presidente del Coni Malagò ci va con la candidatura Cortina-Milano. Il che significa che a noi è stato dedicato tutto lo sci alpino, il Carling e poi tutto quello che riguarda il bob, lo slittino e lo skeleton. Quindi direi a pieno titolo che le Dolomiti sono nelle Olimpiadi". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia commenta con soddisfazione il via libera alla candidatura di Milano-Cortina da parte del Coni."Io credo che questa candidatura sia eccezionale, tra l’altro noi faremo la nostra prima uscita ufficiale giovedì in Regione con il collega Fontana e i sindaci di Milano e Cortina -annuncia- ma voglio dire anche che abbiamo portato una grande dote: il Patrimonio dell’Umanità Unesco che sono le Dolomiti, l'hub degli sport invernali più grande a livello internazionale e soprattutto un territorio riammodernato e pronto visto e considerato che abbiamo i Mondiali di sci nel 2021, per cui stiamo investendo circa 242 milioni di euro", sottolinea.