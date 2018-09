25 settembre 2018- 14:36 Olimpiadi: Zaia, sono ottimista, spero che Torino riveda sua posizione (2)

(AdnKronos) - Quindi, Zaia ha tenuto a sottolineare che "Salvini si e' dimostrato un ministro pragmatico e pratico per molte cose. E penso che questa sua apertura sulla candidatura di Milano-Cortina sia anche un raggio di sole". "Pensare che il Governo resti fuori da questa partita - ha proseguito il Governatore - vuol dire che il Governo sta fuori da tutte le partite, se non si aiuta una manifestazione che si chiama Olimpiadi, vuol dire che da li' in giu' non puoi piu' parlare di nulla: di biciclette, vela, di golf, e così via. Spero che questa fase problematica passi e che si rischiarino le acque. E comunque, a tre o a due e' una candidatura per il Paese", ha concluso.