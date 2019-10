20 ottobre 2019- 17:36 Olio: Coldiretti Padova, sui Colli Euganei raccolta di olive per tutti

Padova, 20 ott. (Adnkronos) - Dopo il “rimbalzo” del 2018 con +40% di produzione, l’olivicoltura si prepara ad una annata “scarica”, come sta avvenendo in tutta la regione. Anche sui Colli Euganei la stima è di una quantità quasi dimezzata di olive da raccogliere ma la resa sarà ottima, come la qualità. Sono queste le stime di Coldiretti Padova e di Aipo, Associazione interregionale produttori olivicoli in vista del porte aperte “Olio del cittadino” organizzato da Coldiretti in tre frantoi dei Colli Euganei oggi, domenica 20 ottobre.Gli olivicoltori sui Colli Euganei sono circa 650 e su oltre 450 ettari di terreno coltivano più di 100 mila piante di ulivo. L’anno scorso la produzione di olive aveva superato i 20.500 quintali, quest’anno invece si attesterà a poco più di diecimila, anche se non è escluso che qualche uliveto possa rendere di più. Resa e qualità saranno comunque ottime.