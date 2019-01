29 gennaio 2019- 15:49 Olivetti: si allea con SumUp per digitalizzare pagamenti pmi

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Rivoluzionare le soluzioni di pagamento per le piccole imprese italiane. E' l'obiettivo della partnership di Olivetti con SumUp, società fintech che permette alle aziende di ogni dimensione di ricevere pagamenti in modo semplice e veloce. Dal 2011 SumUp sostiene la crescita delle piccole imprese permettendo loro di accettare, anche senza la tradizionale apparecchiatura pos, pagamenti con carta in-store, in-app e online sui maggiori circuiti di carte di credito e di debito, oltre che tramite Google Pay e ApplePay: i suoi terminali di pagamento devono semplicemente essere collegati a uno smartphone o a un tablet dell’esercente. Il nuovo sistema di cassa Olivetti è quindi integrato con il lettore di carte wireless SumUp: i due dispositivi sono collegati tra loro via bluetooth per abilitare il passaggio automatico dei dati relativi alla transazione, evitando al commerciante la doppia digitazione dell’importo (sulla cassa e sul lettore).La soluzione permette di adeguarsi agli obblighi introdotti dalla direttiva sullo scontrino elettronico. Olivetti è impegnata a sostenere gli esercenti in ogni fase del processo di adeguamento alla normativa e a facilitare la transizione rendendola più agevole e rapida possibile. SumUp sarà un importante partner in questo processo grazie alla consolidata esperienza nel settore che ha evidenziato significativi miglioramenti nel business per i commercianti dopo aver introdotto l’accettazione delle carte di credito e debito.