7 maggio 2018- 13:24 Olmi: sindaco Bassano del Grappa, ricordiamo l'uomo e il poeta delle immagini

Bassano del grappa (Vi), 7 mag. (AdnKronos) - "Esprimo ai familiari, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Bassano, cordoglio per la scomparsa di Ermanno Olmi e profonda gratitudine per quanto nel corso della sua vita ha saputo trasmettere a tutti noi. La nostra città lo vide artefice di una delle idee culturalmente più elevate degli ultimi anni, la scuola Ipotesi Cinema, fucina di idee e di talenti alla quale si sono formati allievi divenuti poi importanti registi, e sono davvero numerose le persone che dalle sue idee hanno tratto insegnamenti in grado di cambiare le loro stesse esistenze". Così il sindaco di Bassano del Grappa (Vi), Riccardo Poletto ricorda Ermanno Olmi."Ricordiamo l’uomo e il poeta delle immagini, in grado di trasformare le sue personali visioni in un patrimonio collettivo che ha arricchito noi stessi e il nostro Paese e rivolgiamo un pensiero particolare, nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, al suo film “Torneranno i prati”, girato sull’Altopiano che tanto amava", conclude Poletto.