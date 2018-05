7 maggio 2018- 13:18 Olmi: Variati, oggi Vicenza e il suo territorio piangono un vero maestro

Vicenza, 7 mag. (AdnKronos) - “Oggi Vicenza e il suo territorio piangono un vero maestro. Ermanno Olmi ha saputo raccontare la storia, la natura e soprattutto l'umanità di questa nostra terra con quel linguaggio poetico privo di retorica che è solo dei grandi. E, con la generosità propria dei grandi, per tutta la vita ha voluto condividere il suo genio creativo con i giovani, tramandando loro conoscenza e passione". Così il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza Achille Variati ricorda il regista asiaghese d'adozione."Nel 2014 alla prima romana di “Torneranno i prati”, alla presenza del Presidente Giorgio Napolitano, fu un onore per me rappresentare i miei concittadini nell'occasione in cui, attraverso lo sguardo di Ermanno Olmi, le bellissime montagne dell'Altopiano di Asiago tornarono ad essere teatro dell'immenso dramma della Grande Guerra, perché tutti potessero vedere e non dimenticare”, conclude Variati.