17 maggio 2019- 18:30 Omofobia: Brescia, 'Unar sia indipendente, pdl già alla Camera'

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "La lotta alle discriminazioni e per l’uguaglianza è la politica con la P maiuscola e questo governo e questa maggioranza non dovranno far arretrare il Paese sul tema dei diritti civili. Dal Parlamento servono risposte concrete". Lo dichiara Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, a margine dell’evento promosso dal sottosegretario Vincenzo Spadafora in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia."Ho depositato una proposta di legge per rendere l’Unar indipendente e sottrarlo dall’influenza del governo. Si tratta di un’istanza da tempo sollecitata dalla società civile e mai realizzata. Solo un’autorità indipendente può garantire un efficace contrasto alle discriminazioni.”