ONORATO ARMATORI: COMPAGNIA, TRASPORTO 'GIUSEPPE SA' RISPETTA NORME

3 luglio 2017- 15:04

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "In riferimento agli articoli apparsi su alcuni organi di stampa negli ultimi giorni riguardanti il carico trasportato il 29 giugno scorso sulla nave merci (senza passeggeri a bordo) Giuseppe Sa, Moby precisa che quest’ultima è l’unica unità della Compagnia adibita ad accogliere questa tipologia di merce". E' quanto puntualizza la compagnia del gruppo Onorato Armatori in riferimento a dichiarazioni comparse sulla stampa su un carico di bombe partito dalla Sardegna per l'Arabia Saudita. "Il trasporto è stato effettuato su precisa richiesta del Ministero della Difesa, e nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza", sottolinea la compagnia.