ONORATO ARMATORI: CRESCE TRAFFICO MERCI IN SICILIA E A MALTA

26 giugno 2017- 14:33

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Dati più che positivi per quanto riguarda il traffico merci in Sicilia e a Malta del Gruppo Onorato Armatori. A margine di un incontro con i trasportatori a Catania, il Consigliere delegato al Commerciale del Gruppo, Alessandro Onorato, ha tracciato la rotta in Sicilia parlando degli ottimi risultati che si stanno ottenendo nelle due Isole. “Il mercato si conferma positivo -ha spiegato Onorato- molti operatori stanno crescendo grazie agli investimenti che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Il nostro obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il servizio offerto ai nostri clienti, andando sempre di più incontro alle loro esigenze, e il recente ingresso nel gruppo della nave Wedellsborg, con il conseguente incremento della capacità, ne è la dimostrazione evidente”. Per quanto riguarda il settore delle merci in Sicilia, i dati parlano di 150.000 metri lineari in più, un dato significante che conferma un aumento di oltre il 20% del traffico rispetto all'anno precedente, ai quali si devono aggiungere circa 20.000 metri lineari di traffico prodotto dalla nuova destinazione maltese. Dati più che incoraggianti, che confermano la bontà della politica di investimenti del Gruppo Onorato, che sta dando ottimi frutti anche in considerazione dell’indotto che con l’arrivo a Catania di Onorato Armatori si sta generando nella zona orientale della Sicilia. E non finisce qui, perché Tirrenia conferma il rafforzamento dei collegamenti tra Sicilia e Malta, volto a dare un ulteriore impulso ai traffici tra le due Isole.