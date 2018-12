17 dicembre 2018- 15:08 Onorato Armatori: gruppo, fiduciosi su via libera fusione Moby-Tirrenia

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - Il gruppo Onorato Armatori si dice fiducioso sul via libera alla fusione Moby-Tirrenia. E' quanto si legge in una nota della società. "Nel quadro della procedura determinata dal Codice civile che consente ai creditori di presentare formale opposizione al progetto di fusione entro 60 giorni dalla pubblicazione - riferisce il gruppo Onorato - una richiesta contro la reverse merger di Moby in Cin è stata recapitata alle compagnie dai Commissari di Tirrenia di Navigazione Spa in amministrazione straordinaria". "Le compagnie Moby e Cin - sottolinea Onorato Armatori - ritengono che non esistano presupposti validi per Tirrenia in amministrazione straordinaria per bloccare la reverse merger, perché questa non crea alcun pregiudizio nei confronti dei creditori. Sulla base di questa considerazione, le due compagnie esprimono piena fiducia nella scelta della Corte in favore della reverse merger. La decisione è prevista entro il primo semestre del 2019".