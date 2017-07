ONORATO ARMATORI: MOBY SPONSOR ELBA COMEDY FILM FESTIVAL

25 luglio 2017- 12:28

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Moby è sponsor dell’Elba Comedy Film Festival, manifestazione in programma da oggi fino al 30 luglio sulla spiaggia di Lacona. Un evento che vuole diventare un vero e proprio punto di riferimento per la nuova cinematografia del genere, con i migliori contributi provenienti dalle produzioni italiane ed estere. La compagnia del Gruppo Onorato Armatori, che garantisce all’organizzazione le trasferte dalla Penisola all’Isola d’Elba con le proprie navi, si conferma dunque in prima fila nel sostenere e dare risalto a tutte quelle iniziative che promuovono la cultura in Toscana, regione alla quale il Gruppo tiene in modo particolare. Moby darà dunque il suo importante contributo, partecipando in questo modo a un’esperienza magica ed emozionante, nel corso della quale sarà possibile vivere il cinema all'aperto e gustarsi la spiaggia anche di notte. Moby e Toremar sono il ponte per l’Isola d’Elba. Le due compagnie sono le uniche presenti tutto l’anno, garantendo fino a 100 partenze al giorno dalle ore 5:00 alle 22:30, offrendo la possibilità di raggiungere tutti i porti dell’Isola collegando Piombino, oltre che con Portoferraio, anche con Cavo con traversata di mezz’ora e Rio Marina con traversata di 45 minuti. Grazie alla formula Parti Prima è possibile viaggiare sui traghetti Moby e Toremar lo stesso giorno, anche con un orario antecedente a quello prenotato, fino ad esaurimento dei posti disponibili e senza alcun costo aggiuntivo.