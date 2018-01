ONORATO ARMATORI: NUMERI POSITIVI IN 2017 PER MERCI IN SARDEGNA E SICILIA (2)

10 gennaio 2018- 12:00

(AdnKronos) - Il traffico merci del gruppo, considerando tutte le linee servite (Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba, Malta, Tremiti), ha avuto una crescita del 9%."Sono soddisfatto del risultato sinora ottenuto, dovuto principalmente al rapporto di fiducia e collaborazione con il mondo dell'autotrasporto", commenta Alessandro Onorato, Vice presidente di Moby e consigliere delegato al commerciale di Onorato Armatori. "Sono convinto che questo trend continuerà anche nel 2018, nel corso del quale ci attendiamo un’ulteriore crescita in doppia cifra percentuale sulla Sicilia e uno sviluppo generale di tutti i mercati. In virtù di questa previsione abbiamo intenzione, come annunciato il mese scorso, di introdurre nuove navi", aggiunge."Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia nel 2017", sottolinea Pierre Canu, Direttore commerciale merci di Tirrenia. "I risultati che abbiamo ottenuto si sono concretizzati grazie alla qualità del servizio che siamo stati capaci di garantire, con una grande attenzione alla puntualità sia in partenza che in arrivo, a una frequenza delle corse studiata appositamente per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti e navi dedicate a questa tipologia di trasporto, su cui stiamo investendo in modo particolare", conclude.