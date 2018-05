3 maggio 2018- 17:36 Onorato Armatori: vara per Tirrenia più grande ro-ro del Mediterraneo

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - La più grande nave traghetto per il trasporto merci mai impegnata in Mediterraneo. È questo il primato con il quale si è presentata ufficialmente oggi, con la cerimonia di varo, la 'Alf Pollack', la prima di due navi ro-ro (Roll-on/roll-off ovvero con modalità di carico orizzontale o rotabile) gemelle che la famiglia Onorato ha commissionato al cantiere tedesco Flensburger. L’unità, lunga fuori-tutto 209,79 metri con una stazza di 32.770 tonnellate e un pescaggio di 6,80 metri, ha una capacità di trasporto di 4.100 metri lineari di carico e può imbarcare più di 300 semirimorchi.In autunno, quando sarà pronta a entrare in servizio, la 'Alf Pollack', che batterà bandiera italiana e che avrà la 'livrea' e i colori di Tirrenia di navigazione, sarà impiegata direttamente sulle rotte mediterranee delle autostrade del mare sulle quali il gruppo Onorato sta concentrando il massimo sforzo di potenziamento.Una nave gemella della 'Alf Pollack' sarà impostata nei prossimi giorni sullo scalo del cantiere tedesco per consegna entro fine anno e l’attuale piano di investimenti attuato direttamente dalla famiglia Onorato include anche l’ordine, già siglato in Cina, per due ro-pax, traghetti per passeggeri e merci in grado di ospitare 2500 passeggeri e 3800 metri lineari di carico e che anche in quella fascia di mercato occuperanno per dimensione e tecnologia la prima posizione nel mercato mediterraneo.