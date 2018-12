10 dicembre 2018- 12:53 Onu: Conte, dichiarazione diritti uomo ispira azione governo

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Dieci dicembre 1948. Settant’anni fa l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Un testo sobrio, composto di trenta articoli, che pongono al centro la persona, la sua dignità e la sua libertà, contro ogni forma di discriminazione e di ingiustizia. Riconoscono il diritto alla riservatezza, alla reputazione, a formare una famiglia, al lavoro". Così, in una nota, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte."È una dichiarazione che deve essere applicata con la necessaria coerenza rispetto alle sfide globali odierne, che apprezziamo come una efficace risposta agli orrori di tutte le guerre. Una dichiarazione che ha sempre ispirato la nostra azione di governo - rimarca il premier - E per questo oggi la omaggiamo come un testo fondamentale per la nostra civiltà giuridica, economica e sociale".